Luizi dhe Kiara po shijojnë romancën e tyre pas përfundimit të “Big Brother VIP” dhe duken më të lumtur se kurrë.

Por përveç kohës që kalojnë me njëri tjetrin, ata nuk ndahen as nga familjet e tyre. Këtë e ka vërtetuar edhe këngëtari sot, teksa ka postuar një foto, ku shfaqet duke folur në një video-call me moderatoren dhe nënën e tij njëkohësisht.

Kjo tregon edhe njëherë se marrëdhëniet e Kiarës me vjehrrën e saj janë shumë të mira, teksa janë parë shpesh së bashku edhe duke bërë shoping.