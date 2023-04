NASA po sjell në tokë monstrat nga studimet e saj në lidhje me rritjen e bimëve, sigurinë nga zjarri dhe ndryshimet në muskuj dhe arterie. Të gjitha këto po kthehen nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor si pjesë e misionin të 27-të komercial të SpaceX për furnizimin e shërbimit.

Pas nisjes së Dragonit, mostrat shkencore do të transportohen në Qendrën Hapësinore Kennedy të NASA-s në Florida, ku shkencëtarët do të kryejnë analiza shtesë përpara se graviteti të ndikojë plotësisht tek to.

Veg-05 rriti domate në objektin Veggie të stacionit për të ekzaminuar efektet e dritës dhe cilësisë së plehrave në prodhimin e frutave, sigurinë mikrobike dhe vlerën ushqyese.

Siç thekson agjencia amerikane e hapësirës, ??aftësia për të rritur bimë në hapësirë ??për ushqim të freskët dhe për të përmirësuar përvojën e përgjithshme të jetesës së anëtarëve të ekuipazhit është “çelësi” për misionet e ardhshme afatgjatë.

Struktura, një serë në miniaturë, mund të përshtatet për të ofruar produkte të freskëta për ata që nuk kanë akses në të korrat në Tokë dhe për fitoterapi për të moshuarit ose me aftësi të kufizuara.

Ekuipazhi kreu tre korrje në ditët 90, 97 dhe 104 duke ngrirë domatet së bashku me mostrat e ujit dhe materialin e rritjes.

