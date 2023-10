Eshtë përmbyllur ne Shkup, kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut Forumi dy ditor mes Ministrive të Brëndshme dhe atyre të Drejtësisë nga vendet Ballkanit Perendimor dhe Bashkimit Europian.

Në deklaratën e publikuar nga Unioni 27 anëtarësh thuhet se në këtë forum Përfaqësuesit e BE dhe të Ballkanit Perëndimor mirpritën rezultatet e arritura përgjatë 5 viteve të fundit sa i perkët planit të Përbashkët të veprimimit kundër terrorizmit brenda rajonit të Ballkanit Perendimor.

Bashkimi Europian ka vlerësuar operacionet anti-droge qe jane zhvilluar pergjate viteve te fundit ne bashkepunim me vendet e rajonit ku jane cmontuar rrjete te ndryshme kriminale qe merreshin me transportim te lendeve narkotike dhe drogerave te ndryshme. Brukseli zyrtar ka kerkuar pergjate ketij forumi qe bashkepunimi mes Policise se vendeve te Ballkanit Perendimor dhe Europol te vijoje te rritet.

Veprimet e kordinuara te vendeve rajonit me unionin 27 anetaresh kane sjelle edhe nje renie te emigranteve te paligjshem qe shkojne nga vendet e Ballkanit Perendimor drejt Bashkimit Europian.

Ne menyre te vecante Bashkimi Europian ka vleresuar Shqiperine dhe Maqedonine e veriut sa I perket nenshkrimit te marreveshjes Frontex, nje marreveshje kjo qe ka sjelle menaxhim me te mire te kuginjeve ne rajon . Ministrat e Brendshem dhe ate drejtesise nga vendet e Ballkanit Perendimor diskutuan me perfaqesues te Bashkimit Europian mbi rendesine e vijimi te reformave ne drejtesi, si nje nder elementet me te rendesishem sa I perket mundesise dhe rrugetimiit per anetaresim ne Bashkimin Europian.

Pergjate ketij forumi ne nivel ministrash vendet e Ballkanit Perendimor dhe Bashkimi Europian kane ripersertur nevojen per tu solidarizuar me Ukrainen dhe per te vijuar mbeshtetjen e palekundur ndaj saj.

Ministrat diskutuan gjithashtu mbi menyrat sesi mund te permiresojne zbatimin e masave ndeshkuese ndaj Rusise, sa I perket pushtimit te paligjshem qe ky vend nisi ne Ukriane ne 24 shkurt te vitit te shkuar.

Ne perfundim te ketij forumi Bashkimi Europian e ka bere te qarte se do te vijoje te mbeshtes vendet e Ballkanit Perendimor per te ndertuar kapacitetet e tyre ne sektore te ndryshem si dhe ne perparimin e reformave te ndryshme.

