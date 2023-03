FIFA ka miratuar formatin e ri të Kupës së Botës për Klube, i cili pritet të hyjë në fuqi nga viti 2025. Sipas këtij formati, mësohet se do të ketë 32 skuadra pjesëmarrëse dhe do të zhvillohet çdo katër vite, ndërsa turneu do të ketë tetë grupe me nga katër skuadra.

Tashmë të liruar për Botërorin e Klubeve 2025 janë kampionët kontinental nga viti 2021 deri në vitin 2024. Përveç fituesit të Ligës së Kampionëve dhe Kupës Libertadores në këtë periudhë, UEFA do të ketë tetë vende shtesë dhe CONMEBOL dy të tjera, me kualifikimin e këtyre skuadrave që do të vendoset nga koeficienti në renditjen e tyre kontinentale brenda kësaj periudhe katërvjeçare.

Konfederatat e Afrikës, Azisë dhe Amerikës Qendrore dhe Veriore do të kenë të drejtën e katër vendeve secila, duke u përcaktuar kampionët e katër edicioneve të mëparshme të turneut kryesor të klubeve të konfederatës ose, në rast të përsëritjes së titullit, klubi me renditjen më të mirë.

Me një vend të lirë do të jetë vetëm konfederata e Oqeanisë. Përveç kësaj, është thënë se do të përcaktohet një kufi maksimal prej dy klubesh për shtet, gjë që hap pritshmëri më të mëdha nga disa klube portugeze për të integruar një nga 12 vendet e lira evropiane.

/a.r