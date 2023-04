Për Domeniko Berardin, Juventusi duket një skuadër e mallkuar.

Nëse prej 10 vitesh ai ishte pranë dhe në asnjë moment nuk transferohej në Torino, në po kaq vite, nuk ka luajtur as një të tretën e ndeshjeve kundër bardhezinjve, pasi përpara sfidës me ta gjithmonë një dëmtim do ta pengojë.

Prandaj, këtë mungesë trajneri Dionizi pritet që ta mbushë me fantazistin e Kombëtares shqiptare, Nedim Bajrami, i cili pritet titullar ndaj Juventusit, të dielën.

