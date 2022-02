Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka njoftuar se vendi i tij nuk do të quhet më Turqi.

Kjo sipas Presidentit sepse emri nuk ishte më “mënyra më e mirë” për të përfaqësuar kulturën dhe vlerat e njerëzve. Erdogan lëshoi ??një deklaratë zyrtare për mediat pak kohë më parë duke njoftuar se vendi do të riemërohej “Turkiye” në vend të Turqisë.

Termi Turkiye do të përdoret për produktet dhe markat e eksportuara dhe për aktivitetet dhe korrespondencën.

Drejtori turk i Komunikimit, Fahrettin Altun theksoi ndryshimin e emrit si “një hap tjetër i rëndësishëm” që do të “forcojë markën turke”.

“Shprehja ‘Made in Turkiye’ në vend të ‘Made in Turkey’ filloi të përdoret në produktet tona të eksportit. Si rezultat, produktet tona, të cilat janë krenaria e vendit tonë në tregtinë ndërkombëtare, promovohen dhe prezantohen në pjesën tjetër të botës duke përdorur markën “Turkiye”.

Kjo do të sigurojë që emri ‘Turkiye’ të forcohet më tej. Për më tepër, nëse përdoret në aktivitetet tregtare ndërkombëtare, emri do të bëhet më shumë një markë që do të përfaqësojë përvojën e vendit në fusha të ndryshme.”- u shpreh ai./m.j