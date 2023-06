Deputetja e Partisë Demokratike Flutura Açka tha në “Now me Erla Mëhillin” se përveç largimit të Gazmend Bardhit, ikjen e deputetëve të tjerë nuk e kupton.

Ajo e cilësoi këtë një papërgjegjshmëri, ndërsa tha se vetë ka marrë pjesë në mbledhje në emër të demokratëve të shqetësuar të Elbasanit.

“Kam thënë në mbledhje që unë do të pranoj atë që ne do të vendosim me konsensus bashkë sepse ajo është kryesorja që ne të merremi vesh. Në një moment të caktuar, nuk e di çfarë ndodhi, zotin Bardhi edhe e kuptoj sepse mund të ketë qenë në një moment edhe i fyer, edhe i lënduar me të drejtën e tij të plotë, por nuk e kuptoj kolegët e tjerë pse u larguan,” – u shpreh Açka.

