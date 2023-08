Mesditën e sotme një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Qerret ku Shaban Shehi, 55 vjeç humbi jetën pasi tarraca e banesës së tij e zuri poshtë së bashku me 27-vjeçarin Alfred Roshi, i cili ishte punësuar nga Shehu.

Fqinjët e viktimës kanë folur për mediat ku shprehen se viktima sot kishte filluar punimet teksa po prishte banesën e vjetër gjatë kohës kur tarraca e zuri poshtë.

“Shabani ka qenë pronar dhe do e shembte atë shtëpinë aty. Risku atyre, ça me thënë, kot me fol. Po sot e kanë filluar (punimet), gjynah. I njoh se unë jam rritur këtu edhe këto kanë 20 e ca vite që kanë ardhur këtu. Risku i tyre, ja kanë bërë shtëpinë aty. Kanë qenë duke shembur shtëpinë e vjetër, ju ka rënë tarraca poshtë”, tha fqinji.

Gjithashtu edhe një tjetër fqinj i Shehut shprehet se banesa ishte e vjetër dhe viktima po punonte për shembjen e saj teksa gjeti vdekjen.

“I njohim, komshi i kemi. Unë tani erdha sa jam duke dëgjuar këto. Kanë qenë duke e prishur, janë shtëpi e vjetër kanë qenë duke e shkatërruar kur e ka zënë, kështu siç thonë këta. Po si nuk e njohim këtu e kam shtëpinë unë”, tha ai.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Po merren dëshmitë e familjarëve sa i përket pjesës së pasme të banesës, ku edhe po punonin.

Nga verifikimet e para flitet për një godinë të vjetër dhe të armotizuar. Kanë qenë familjarë të viktimës dhe fqinjët që kanë njoftuar zjarrfikësit. Është dashur të paktën 40 minuta ndërhyrje për të nxjerrë personat e mbetur nën rrënoja.

