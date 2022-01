Këngëtarja shqiptare Flaka Krelani ka kopjuar supermodelen me famë botërore, Kendall Jenner.

Këngëtarja e cila së fundmi është shpërngulur përfundimisht në Shtetet e Bashkuara, ka pozuar mes dëborës.

Krelani ka sfiduar të ftohtin pasi shfaqet me bikini dhe me një palë çizme. Pak ditë më parë, dhe modelja Kendall Jenner bëri xhiron e botës me fotot me bikini që ndau në rrjete sociale.

/b.h