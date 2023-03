Në emisioni “Real People” në Euronews Albania ishte i ftuar këtë të shtunë një 8-vjeçar, i quajtuar Enloen, i cili punon si mekanik.

8-vjeçari e shpenzon kohën kur nuk është në shkollë te biznesi i babait dhe xhaxhait, ku është në hapat e para të profesionit të mekanikut.

Enloeni tha se fiton 20 mijë lekë në javë për ndihmën që jep në rregullimin e motorave të kamionëve.

“Pagesa varet, të shtunën marr 20 mijë lekë. Më përpara fitoja 5, pastaj më jepnin 10, ndërsa tani 20”, tha ai.

Gjithashtu ai shtoi se është një nxënës shumë i mirë, dhe se i pëlqen më tepër nga të gjitha lëndët matematika.

“Të shtunave zgjohem shpejt për ditët e shkollës është pak vështirë. Ky motori ka thyer një nga këta bullonat. Rri deri në orën 7dhe mësimet i bëj më pas. Në shkollë jam shumë i mirë në mësime, më pëlqen më shumë nga të gjitha matematika. Kam qejf dhe gjuhën se është e thjeshtë.

Pasionin për makinat i mësova duke ardhur që 2 vjeç e gjysmë te makinat dhe e kam mësuar zanatin këtu nga babai dhe nga xhaxhai.

Duke u rritur kuptoja pak nga pak dhe e kam marrë dhe unë zanatin.

Këtij kamionit i kemi hequr kamion se ka prishur freksionin. Ajo Iveco-ja aty rrjedh vaj dhe nga kamio dhe nga motori dhe do merremi dhe me atë por kur të mbarojmë me freksionin.

E kuptova që po më pëlqente kur isha 6-vjeç, tani që do marr pushimet e verës do vijë përditë këtu. Të gjithë më njohin. Isha njëherë në Rinas dhe më njohu një nga Maqedonia, më tha ti je ai mekaniku”, tha Enloeni./m.j