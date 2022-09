Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka reaguar sërish për lajmin se PD ka marrë financime prej 500 mijë dollarë nga rusët gjatë kohës kur partia drejtohej nga Lulzim Basha.

“Në vitin 2018 ambasadori Donald Lum ë solli në zyrë një dosje me një artikull të portalit apo gazetës Mother Jons, për financimin me para ruse të Muzin, që të lobojë për Lulzim Bashen dhe PD. në dosje, përveç artikullit të Moterh Jons, dhe një flete që tregon se se Muzin ishte i regjistruar në DASH si lobues për PD, nuk kishte asnjë dokument tjetër për këtë aferë. Luzlim Basha i pyetur nga unë se çfarë qëndron pas këtij artikulli më deklaron se paratë e paguara për Muzin janë para të mbledhur me procedure te rregullt në diasporë dhe SHBA dhe se artikulli ska asgjë të vërtetë. Janë para të mbledhur anë përputhje me ligjin dhe rregullat. Ai e deklaroi shumë herë publikisht këtë shpjegim, kam besuar variantin e këtij të fundit. më vonë u vura në dijeni se Basha mbahej peng me dosjen Muzin dhe se çështja ndaj tij u mbyll në gjykatë me ndërhyrje të Agaçit ku prokurori duke shkelur ligjin nuk bëri rekurs në Gjykatën e Lartë, E kam denoncuar këtë nga Foltojra në foltore këtë akt. Përveç kësaj jam informuar se Basha kishte mashtruar dhe nuk kishte bërë mbledhje fondesh në diasporë. Pas këtyre informacioneve, vetëkuptohet se burimi i parave të paguara mund të ishte rus, siç kishte shkruar Mother Jons. Më 14 prill të 2022, kam denoncuar para jush te parlamenti financimin rus të Bashës dhe mbylljen e dosjes së tij ruse nga Edi Rama.”, tha ai.

Ai shtoi se në PD do të ngrihet një komision për të bërë transparencë. Berisha deklaroi se Lulzim Basha ka marrë me vete hard-disqet dhe dokumentet, kur u largua nga selia blu.

“Rikthimi i kësaj çështje duke iu referuar zyrtarëve të lartë amerikanë provon atë që unë kam denoncuar se Basha është mbajtur peng në këtë dosje dhe se ai duhet të japë përgjigje për origjinën e parave që kanë kaluar nga binjata tek nick Muxzi. Nga informacionet që ka për fondet që binjata ka dërguar tek nik muzi dhe një pjesë e madhe e pagesave që Basha ka bërë, nuk kanë kaluar nga arka e PD dhe fondet e PD. Për këtë përgjegjësia nuk është e PD , por individuale e Luzlim Bashës dhe e atyre që janë përfshirë në këto transaksione. Duke distancuar nga kjo aferë personale e ish-kryetarit të PD dhe duke u zotuar se do të ngremë një komision për të bërë transparencë kërkojmë hapjen e një hetimi të plotë për të larguar çdo dyshim që lidh PD me fondet ruse.”, tha ai.

/a.r