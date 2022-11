Meteorologët kanë parashikuar prishjen e motit gjatë orëve të pasditës, ndërsa mësohet se aktualisht stuhia ka nisur në Mal të Zi dhe pritet që të zbresë në më në jug, në drejtim të Shqipërisë gjatë orëve në vijim.

Aktualisht, në qytetet bregdetare të Malit të Zi, siç janë Herceg Novi, Tivari dhe Ulqini janë ka reshje tepër të dendura shiu që shkojnë më shumë se 30 mm në orë.

Një tjetër stuhi paralele është duke u formuar rreth Podgoricës, të cilat më pas pritet të zbresin në drejtim të Shqipërise, me një forcë më të dobësuar.

Pritet që gjatë orëvë në vijim, zona si Shkodra, Lezha apo Puka, të përballen me reshje të dendura shiu deri në 20 milimetra.

Sa i përket Lezhës, qyteti dhe zona përreth do të përballen edhe me rrufe të shumta. Moti pritet të vijojë i tillë edhe gjatë ditëve të fundjavës, ndërsa temperaturat do të variojnë nga 13 në 19 gradë Celsius.

/e.d