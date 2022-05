Përjashtimi nga shërbimi për “Festivalin ndërkombëtar të muzikës elektronike Unum” që do të mbahet ne Shëngjin nga data 1 deri me 6 qershor ka ngritur në proteste taksistët e Lezhës.

Ata janë mbledhur para bashkisë së Lezhës, duke paralajmëruar se nuk do të lejojnë kompani nga Tirana për të operuar ne Lezhë, pasi diçka e tille është e ndaluar.

Taksistët kërkojnë takim me kryebashkiakun e Lezhës, por deri tani nuk janë pritur nga ky i fundit. Ata paralajmëruan se do të vazhdojnë protestat deri në bllokimin e rrugës.

UNUM sqaron se ky vendim ka ardhur për shkak që të eleminohen abuzimet si dhe të ketë kontroll të shtuar për të evituar bllokimin e rrugës. Nga ana tjetër sqarohet se një vendim i tille ka ardhur pas eksperiencës së përjetuar në dy edicionet e shkuara dhe në kontratën e shërbimit përcaktohen edhe detyrimet e kompanisë per çdo problematike te konstatuar.

Çmimet per te udhetuar drejt Ranes se Hedhun, nga Rinasi, Tirana, Podgorica e Prishtina jane afishuar dhe ato jane publike sqarojne drejtuesit e UNUM dhe kjo do ta beje me te lehte udhetimin e vizitoreve te festivalit. Ata shpjegojne se jane te detyruar per te arritur marreveshje te tilla me qellim qe vizitoret te mbeten te kenaqur dhe udhetimi te behet me i aksesueshem.

/a.r