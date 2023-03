Kryeministri Edi Rama është shprehur sot se punonjësit janë në fokus të qeverisë. Rama është shprehur se pavarësisht se nuk zëvendësojnë sindikatat, qeveria ka në vëmendjen e saj të përcjellë zërin e të drejtave për punonjësit.

Rama ka zhvilluar një takim me punëtorët e një fasoneri ndërsa foli për pagën minimale. Rama u ka bërë sërish thirrje bizneseve që të rrisin pagat minimale për punonjësit, duke theksuar edhe njëherë se koha e shfrytëzimit të punonjësve duhet të marrë fund. Rama thotë se nuk ka më kohë dhe se duhet reaguar sa më shpejt, pasi rrezikon që vendi të ngelë pa punëtorë.

“Për ne është e rëndësishme që të vazhdojmë të komunikojmë, lidhur me një situatë në të cilën koha më shumë se asnjëherë tjetër nuk pret në raport me pagat. Ajo që është e para që dua të them, është që këtu u fol për 300 punonjëset, kryesisht gra, dhe disa punonjës, 300 që kanë themeluar sëbashku me sipërmarrësin këtë biznes. Vitet kalojën dhe nevojat rritet por edhe pretendimet e atyre që vijnë më pas rriten. Procesi i zëvendësimit që dalë nga dalë ka nisur, sepse kjo industri u bë 30 vjet që është themeluar. Edhe në këtë sipërmarrje vitet kalojnë, si kudo tjetër, por procesi i zëvendësimit të forcave të kualifikuara të punës nëse sipërmarrja s’do të kuptojë se me këto paga nuk shkon lart.

Pyetja që shtrohet sot është a janë pagat në sektorin privat pasqyrë e produktivitetit, apo janë pasqyrë e një qasje kapitaliste që është në skajin e vet. Forcat e punë s’po fillojnë të mungojnë, e kemi dëgjuar prej kohësh kemi vende pune po s’kemi specialistë, po tani është kemi vende pune po s’kemi as punëtorë. Kjo kërkon një reagim të shpejtë, duke nis nga paga. Kjo është një kompani që s’ka për këtë fjalim. Filli i logjikës së shfrytëzimit deri në skaj të krahut të punës. Kjo që po bëjmë dhe që do ta shoqërojmë me masa të tjera, është një vendosje në krahun e punonjësve për të luftuar bashkë me sipërmarrësit e përgjegjshëm logjikën e shfrytëzimit të krahut të punës”, tha Rama.