Pas takimit që zhvilluan këtë të martë me kreun e Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku, familjarët e Fatmir Sulovarit (Krasniqi) thanë se kishin marrë garancinë nga kreu i policisë se kërkimet për dy të zhdukurit do të rifillojnë.

“Ishim në një takim me Drejtorin e Përgjithshëm. Na dha një farë shprese për të gjetur trupat dhe për t’i çuar në shtëpi. Kërkimet janë ndaluar për momentin, por do të rifillojnë prapë së shpejti, tha ai. U takuam me zotin Rrumbullaku, me të gjithë drejtuesit. Na dha njëfarë shprese për trupat, nuk na intereson se kush, qysh tek, nuk na intereson fare pjesa tjetër. Na interesojnë vetëm trupat, t’i çojmë në shtëpi dhe kaq.

Do fillojmë (kërkimet) së shpejti tha ai, jemi në vazhdimësi, por do fillojnë. Nuk më dhanë shumë shpjegime, por hetimet na thanë po vazhdojnë. As për lokacionin nuk na dhanë shumë shpjegime. Ia kemi lënë në dorë Policisë së Shtetit, të paktën të gjejë trupat, kaq. Për momentin do ta ndërpresim protestën, sepse u sqaruam me drejtuesit e policisë”, tha vëllai i Fatmirit.

Prej 27 ditësh, fati i Leonard Thodhorit dhe Fatmir Sulovarit (Krasniqi) nuk dihet ende. Dy 46-vjeçarët dyshohet që të jenë rrëmbyer dhe vrarë në Sarandë, por policia nuk ka arritur ende të zbardhë ngjarjen.

Ditën e sotme para Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë familjarët e tyre kanë zhvilluar një protestë. Me pankarta në duar ku mbaheshin fotot e dy të zhdukurve u kërkua që të zbulohet se çfarë ka ndodhur me ta.

Rreth 30 persona ishin mbledhur aty mëngjesin e kësaj të marte, ndërsa 3 prej familjarëve zhvilluan një takim me Drejtorin e Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku.

Deri më tani në lidhje me këtë ngjarje është ndaluar një 28-vjeçar i quajtur Sofokli Baxheri pasi uniformat blu dyshojnë se ai është person që ka dijeni për ngjarjen.

Ndërkohë nga kontrollet në Xarrë, Vrinë dhe Shëndelli të Sarandës nuk u zbulua asgjë konkrete.

Emisioni “Uniko” publikoi mbrëmjen e kaluar një intervistë të gazetarit Spartak Koka me nënën e Leonard Thodhorit, e cila tregoi momentet e fundit me të birin dhe çfarë i ka thënë ai.

Po ashtu, aty u zbuluan fakte dhe dëshmi të reja për këtë ngjarje.

/a.r