Falsifikoi testin e Covid-19/ Investigimi i “BBC” zbulon mashtrimin e Djokovic me PCR (DETAJET)

Nuk ka fund historia e Novak Djokovic në Australi, e cila çoi në dëbimin e tij nga vendi dhe mospjesëmarrjen e tij në Australian Open .Kete here BBC prezanton një studim që ngre dyshime në lidhje me testet e Noles dhe veçanërisht kur ai rezultoi pozitiv. E gjithë loja u zhvillua nga mesi deri në fund të dhjetorit. Tenisti i pavaksinuar pohoi pas presionit në Australi se ai doli pozitiv me koronavirus më 16 dhjetor.