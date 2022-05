E ftuar në emsionin “Zonë e lirë”, Kokalari tha se ishte Bleona ajo që bëri dia gjëra të cilat çuan në prishjen e raporteve mes tyre.

Ajo zgjodhi mos të jepte shumë detaje pasi nuk donte të dëmtonte personat e tjerë të përfshirë.

“Incidenti nisi se bëri disa gjëra të vogla që s’duhej ta kishte bërë. Nuk dua të jap detaje, pasi dua të mbroj personat e tjerë të përfshirë. Kur ti ke dikë që të jep një dorë duhet të disha si ta mbash. Kaq!”, tha Kokalari.

Gjithashtu ajo risolli në mënyrë konçize si nisi marrëdhënia miqësore mes saj dhe Bleonës, ku tha se ishte kjo e fundit që e kishte kontaktuar pasi donte që ta lidhte me Donald Trump.

Sipas Kokalarit miqësia u shtua në Shqipëri kur ato dilni për darka dhe frekuentoheshin shpesh.

“Ishte gërvishtje që u nis nga ajo. Kur t’i të jepen disa favore fut logjikën dhe thua më intereson mua ti bëj dëm Evit. Ajo bëri një gabim aty. E thash me pak fjalë që unë Bleonën e kam takuar me Donika Bardhin se donte të merrej me Trumpin. Më shkruajti vet, i tha Donika që unë isha njeriu i duhur nëse donte të lidhej me Trumpin. E kam takuar 3 muaj para zgjedhjeve në gusht të 2020-ës.

Ne dilnim për dark dhe mua më argëtonte se nuk ka as filtra asgjë. Është gallatë. Në atë kohë ishte në Shqipëri se bënte ca emisione. Edhe unë isha në Tiranë me Foltoren, kam dal disa herë në Tiranë”, tha Kokalari. KLAN