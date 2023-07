Kursi i këmbimit të Euros këtë të enjte ka shënuar një rritje të fortë. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane u këmbye në vlerën e 104.87 lekëve.

Krahasuar me ditën e mërkurë këmbimi i euros ka pësuar një me 2.65 lekë ndërsa është rritur me 4.38 lekë krahasuar me të enjten e javës së kaluar.

Një javë më parë euro ra në pikiatë duke regjistruar dhe minimumin historik prej 100.49 lekëve.

Ndërsa rritje ka pësuar dhe dollari amerikan që u këmbye me 94.23 lekë, duke prekur nivelin më të lartë në dy javët e fundit.

Gjithashtu dhe paundi nritanik u rrit, me 122.29 lekëve, duke arritur dhe vlerën më të lartë në më shumë se dy javë.

Rënia e euros javët e fundit është kthyer një fenomen shqetësues, për qytetarët, bizneset e sidomos te turizimi.

Zhvlerësimi i Euros goditi dhe bizneset eksportuese si dhe ato subjekte që marrin të ardhura në valutë dhe kryejnë shpenzime në lekë.

Bizneset kanë kërkuar ndihmë nga Banka e Shqipërisë dhe qeveria, ndërsa ekspertët kanë bërë dhe propozimet e tyre për zgjidhjen e kësaj situate, që mesa duket pritet të përmirësohet.