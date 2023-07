Lajmi u bë me dije nga vetë Federata Turke e Futbollit, sipas të cilës, zhvillimi me sukses i kompeticioneve të mëparshme të përbashkëta si EURO 2020, EURO 2012 dhe EURO 2008, 2002 FIFA World Cup dhe Kupa e Botës FIFA 2026 që do të organizohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika dhe Kanadaja, është tregues se edhe një bashkëpunim mes Italisë dhe Turqisë mund të jetë i suksesshëm.