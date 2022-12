Emisioni “Me Xhaxhiun” ka pasur të ftuar ditën e sotme profesor Sadri Ramabaja. Objekt i bisedës ka qenë situata në Kosovë në lidhje me përshkallëzimin e situatës në veri.

Ramabaja: Aleksandër Vuçiç megjithëse një peiudhë pretendonte të anohej nga perëndimi dhe kishte lidhur një lloj miqësie formale me kancelaren Merkel ai vazhdimisht komunikonte dhe me Putin por kanë qenë bashkëpuntorët e tij të ngushtë që mbanin lidhjet e lidhura fortë me Moskën dhe ata sot janë zëvëndës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtëme, e kam fjalën për pinionin ideologjik të Milloshevicit, Daçiçin i cili konsiderohet në servi si personi më i afërt me Putinin dhe Rusinë dhe i shoh të gjitha agjensitë e informacionet ka dhënë Aleksandër Vucic ish ministrin e mbrojtjes i cili gjatë luftës në Kosovë ka qenë në shërbimin sekret ushtarak.

Ata kanë vënë lëvizje ushtirnë, kanë dhënë urdhër të armatës serbe të Nishit të nisen drejt Kosovës, ndërkaq të gjitha bazat rreth Kosovës janë vënë në gjendje gatishmërie të plotë. Sigurisht gjithë kjo është shoqeruar me inpenjime në Kosovë duke aktivizuar brigatën e veriut të Kosovës që është defacto brigatë ushtarake serve e veshur civile në komandë të drejtpërdrejtë të armatës së Nishit. E reja e kësaj periudhe është funksionalizimi i një brigate tjetër, asaj të ushtrisë pirate ruse që është në komandën e drejtpërdrejtë të Putin i cili nuk i beson 100% Vuçiçit prandaj ka angazhuar vijën e dytë rezervë për të impenjuar politikat e tij në ballkan dhe për të ndarë frontin siç kishin paralajmëruar me kohë se ai është i interesuar për frontin e jugut.

/e.d