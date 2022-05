Presidenti turk Recep Tajip Erdogan ka deklaruar se do të vazhdojë të kundërshtojë anëtarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO.

Ai theksoi se do të kërkojë këtë gjë kur të flasë me përfaqësuesit e vendeve nesër.

Erdogan ka qenë një personat që kanë dalë kundër bashkimit të dy vendeve në aleancën ushtarake.

Ai e diskutoi këtë çështje me kryeministrin holandez dhe ka deklaruar do ta bisedojë edhe me Britaninë e Madhe një ditë më vonë.

g.kosovari