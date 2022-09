Einxhel Shkira dhe Dj Dagz shumë shpejt do të bëhen prindër për herë të parë. Fillimisht ata u munduan që ta mbanin të fshehtë shtatzëninë, edhe pse shpeshherë u përfol për të.

Por vetëm së fundmi, moderatorja e njohur dhe Dj Dagz, vendosën që ta konfirmonin publikisht përmes një video të publikuar në “Instagram”.

Menjëherë pas kësaj, çifti i formuar brenda “Big Brother Vip” organizuan një festë me të afërmit e tyre ku zbuluan edhe gjininë e fëmijës. Einxhel dhe Dagz do të bëhen me djalë.

Përgjatë kësaj periudhe postimet e Einxhel në “Instagram” i janë dedikuar shtatzënisë së saj. Së fundmi, moderatorja ka treguar me anë të një videoje si është të jetosh me dy djem.

“Njëri i bie barkut, tjetri shef anglez që luajnë poker. Jeta me dy çuna.”-ka shkruar Shkira krahas postimit.