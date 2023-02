Një informacion i siguruar nga Drejtoria e Policisë së Lezhës ka sjellë aksionin që kërkoi angazhimin e Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë për të kapur një të shumëkërkuar. Bëhet fjalë për Alfons Palushin, i cili në mesnatën e 22 gushtit qëlloi për vdekje Agron Metushin në një lokal në fshatin Shelqet në zonën e Vau Dejës. Sipas “Ora News”, efektivët e Policisë së Shkodrës dhe FNSH-të prej më shumë se 2 ditësh po patrullonin në Lezhë në përpjekje për ta arrestuarin Alfons Palushin.

Palushi dyshohej ka fshihej tek banesa e familjes Gjinaj. Ndaj familjes me kryefamiljar Artan Gjinaj ka pasur një urdhër-kontrolli ndaj, të cilës kanë pasur dyshime për 37-vjeçarin. Por në banesën e kontrolluar nuk ka pasur shenja të tij.Një tjetër dyshim i policisë është se Alfons Palushi mund të jetë larguar ilegalishit jashtë vendit e pikërisht në shtetin anglez aty ku jetonte prej vitesh. Ndaj Palushit rëndojnë dy akuza vrasje me dashje dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municionit.

Vrasja ka ndodhur pasi Alfons Palushani ka shkuar në ambientet e lokalit rreth orës 02:00 të mesnatës nën shoqërinë e dy personave të tjerë, ku ka kërkuar hapjen e muzikës live. Por Metushi, që ndodhej në zonën e banakut, ka kundërshtuar çka ka shkaktuar edhe konflikt mes tyre. Palushi, është larguar nga lokali dhe 5 minuta pas tij ka dalë dhe Agron Metushi. Teksa ky i fundit ka shkuar në makinën që e kishte parkuar ngjitur me lokalin, janë dëgjuar tre krisma arme.

Në dosjen e prokurorisë rezulton se Pronari i lokalit Rrok Palushi, ka treguar se doli me shpejtësi për të parë se çfarë kishte ndodhur dhe kush qëlloi. Dëshmitarët kanë treguar se Alfons Palushani është parë me një armë zjarri automatik në dorë duke iu drejtuar edhe Palushit me fjalët “…largohu se të vras edhe ty”./m.j