Një i ri ka rënë në pranga pasi dyshohet se ka përdhunuar një 15 vjeçare. Policia e Shkodrës bën me dije se është arrestuar 19-vjeçari, Denis Marinaj.

Ndërkohë pasditen e sotme ne komisariat është paraqitur e mitura 15 vjeç dhe ka treguar për policinë se 19-vjeçari e kërcënonte se do e vriste atë dhe familjen e saj dhe me këto presione ka kryer me të marrëdhënie seksuale me dhunë, në kohë të ndryshme

/b.h