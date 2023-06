Një 20-vjeçar me kombësi shqiptare i identifikuar si Enriko Aliaj humbi jetën të premten në mbrëmje pasi u godit nga një armë zjarri në shtëpinë e tij në Ponte dell’Olio, në zonën e Piaçenza-s. Një dramë familjare që për momentin është e mbuluar me mister.

I dyshuari kryesor është vëllai i viktimës 18-vjeçar, i cili jetonte me të së bashku me prindërit dhe një motër më të vogël. Megjithatë dinamika e ngjarjeve të ndodhura brenda banesës është ende larg qartësisë, pasi nuk përjashtohet as që të ketë qenë jo një veprim vrastar me dashje, por një aksident tragjik.

Prokuroria Publike e Piacenzas ka hapur dosjen e vrasjes në lidhje me vdekjen e 20-vjearit Enriko Aliaj mbrëmjen e djeshme.

Në shtëpi në atë moment, përveç viktimës dhe vëllait të tij, ndodhej edhe një person i tretë, mik i dy të rinjve, i cili fillimisht është larguar por më pas është identifikuar nga karabinierët e Piacenza-s që po hetojnë rastin.

Ndërkohë, prokurori i Piacenzës ka urdhëruar një sërë hetimesh të mëtejshme, përfshirë autopsinë e trupit të 20-vjeçarit, ndërsa karabinierët po punojnë për disa dëshmi të miqve dhe fqinjëve, si dhe për origjinën e armës e cila u gjet në shtëpi me të cilën është qëlluar dhe Enriko Aliaj.

