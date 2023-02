Orët kalojnë dhe numri i viktimave të tërmetit në Turqi dhe Siri rritet. Mijëra njerëz janë të zhdukur dhe të plagosur, të cilët fatkeqësisht rrezikojnë të bëjnë që numri i të vdek*urve nga kjo tragjedi e pabesueshme të rritet sërish. Edhe bota e sportit dhe e futbollit është në ankth për të gjithë ata që janë ende nën rrënoja për momentin.

Tani ka pak shpresë për portierin e Yeni Malatyaspor, Eyup Turkaslan, pasi ndërtesa në të cilën ai jetonte së fundmi u shemb në vetvete. Nga ana tjetër, një nga bashkëlojtarët e tij, Baris Basdas, ka pasur një përvojë mjaft të veçantë.

Futbollisti i lindur në Këln me kombësi turke dhe me të kaluar edhe në përfaqësueset bardhekuq dhe në ekipet gjermane si Këlni dhe Hanoveri, është një nga elementët më me përvojë të Yeni Malatyaspor. 33-vjeçari që festoi ditëlindjen pak ditë më parë ishte në shtëpinë e tij kur mbërriti tërmeti i parë shumë i fortë me magnitudë 7.7 ballë. Toka filloi të dridhej fort në atë zonë, ndër 8 provincat më të prekura.

Baris Basdas mesa duket e kuptoi se çfarë po ndodhte dhe vendosi të bënte një lëvizje ekstreme. Sipas rikonstruksionit të Bild, lojtari u hodh nga ballkoni me shpresën për të shpëtuar veten. I tronditur nga ajo që po ndodhte, Basdas bëri një kërcim besimi nga kati i dytë siç zbuloi agjenti i tij Serdar Topçu.

Mesa duket mbrojtësi ka pësuar një dëmtim të rëndë në këmbë dhe ka përfunduar në spital. Topcu tha: “Të gjithë kanë shumë frikë për jetën e tyre. Është e tmerrshme. Do të ketë disa mijëra të vdekur.”

Prandaj, Basdas mund ta konsiderojë veten shumë me fat duke gjykuar nga ajo që ndodhi me lojtarët e tjerë, si Atsu i cili është ende i zhdukur dhe shoku i tij i skuadrës Eyüp Türkaslan për të cilin tani ka frikë më e keqja. Kushtet e tij do të duhet të vlerësohen, edhe sepse shpresa është që problemi i zgjidhur nuk do të rrezikojë karrierën e tij në fushë./m.j