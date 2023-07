Gjykata e Apelit ka lënë të pandryshuara masat e sigurisë për 45 të arrestuarit në kuadër të operacionit anti-drogë në Elbasan, ku më 29 qershor 2023 u goditën katër grupe kriminale që shpërndanin drogë në qytete të ndryshme. Konkretisht, 35 prej tyre do të vijojnë të qëndrojnë në burg. Ndërkohë, 7 të tjerë janë në detyrim paraqitjeje dhe 3 të tjerë do të qëndrojnë në ‘arrest shtëpie’.

Ata u arrestuan në kuadër të operacionit “rrjeta”. Një prej 45 personave të ndaluar si pjesëtar i njërit prej katër grupeve të shkatërruar është edhe Hekuran Gjeli, i shoqëruar më parë në polici për armëmbajtje pa leje si pjesë e grupit të Çapjave. Gjatë ekzekutimit të urdhër-ndalimeve por edhe më herët, policia ka sekuestruar lëndë narkotike, para dhe armë.

Report Tv ka siguruar të plotë dosjen voluminoze të operacionit “Rrjeta” ku u arrestuan 45 trafikantë droge në Elbasan. Në dosje tregohet se si u zbuluan personat e akuzuar si të përfshirë në grupet kriminale që merreshin me trafik droge në zona të ndryshme të Elbasanit. Ata janë zbuluar nga agjenti i autorizuar me simbolin ‘K’ që blinte drogë dhe zbuloi se si e kryenin shitjen e lëndëve narkotike. Ata shpërndanin lëndë narkotike të llojit kokainë, heroinë, ekstazi dhe kanabis që e përpunonin dhe e përgatisnin në doza të vogla, gati për shitje. Lënda narkotike shitej në forma të ndryshme, dikush me letra si të paketave të cigares, një tjetër në shishe uji, apo edhe në materiale plastike.

Çfarë ka sekuestruar policia

Në kuadër të operacionit ‘Rrjeti’ janë sekuestruar 51 milionë lekë, 15 mijë euro si dhe një shumë frangash zviceriane! Po ashtu është sekuestruar 1 kilogram e 311 gramë kokainë, 860 gramë heroinë, 1 kilogram e 317 gramë kanabis, mijëra doza kokaine, heroine, kanabisi dhe metadoni, fara kanabisi, një armë zjarri model 56, sasi municoni luftarak, pjesë të armëve të zjarrit, silenciatorë, armë të ftohta./m.j

Emrat e 45 personave

Joni Hasnjoku Durim Novaku Hysni Sadushi, Arsen Vishkulli, Emiljan Dinja, Ledi Nergjoni, Erist Skilja Gazmir Panxhi Gentjan Shabani Florenc Demiri Gavrosh Berati Rigert Kokoneshi Ferdinand Sadushi Ahmet Kushi Denis Darzeza Florenc Puto Storado Sadushi Emre Puro Rezarta Isufaj, Shpetim Myrta Edor Hasanllari Andrea Gugu Armando Buzani Erind Hoxha Ilirjan Kume Sali Isufaj Klajdi Isufaj Igli Merko Hekuran Gjeli Xhuljano Gjyla Enea Hysenbelli Leonard Tola Aldo Gjeli Esmirand Lici Xhulio Lluca Armand Lluca Oltjon Çela Sara Çepi Xhevit Bogdani Taulant Novaku Amarildo Sallaj Romarjo Bora Rudolf Korumi Mariglen Hida Fatmir Durbaku

Apeli vendim per burg Rrjeta