Kryesocialisti Edi Rama ka kërkuar doreheqjen e të gjithë sekretariatin e Partisë Socialiste. Report Tv mëson se struktura drejtuese e PS do të plotësohet në shtator ose tetor, që me shumë mundësi Rama do të thërrasë sërish Asamblenë për të votëbesuar sekretarët e rinj.

Vetëm Damian Gjikuni është zëvëndësuar dhe postin e tij si sekretar i përgjithshëm e ka marrë Blendi Klosi.

Sekretarët e shkarkuar

1-Sekretari për Organizimin, Blendi Klosi

2-Sekretari për Çështjet Ligjore dhe Zgjedhore, Eridian Salianji

3-Sekretare për Burimet Njerëzore Anila Denaj

4-Sekretare për Koordinimin, Blerina Gjylameti

5-Sekretari Dixhital, Etjen Xhafaj

6-Sekretare për Gruan, Etilda Gjonaj

7-Sekretare për Marrëdhëniet me Jashtë, Romina Kuko

8-Sekretari për Migracionin, Laert Duraj