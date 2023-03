Agjentët e një njësie shërbimi sekret shqiptar të financuar nga Britania e Madhe që lufton krimin e organizuar u kanë shitur informacioneve anëtarëve të grupeve kriminale. Informacioni nga përgjimet e zbuluara nga ekipi i fshehtë, i koduar “Merlin” çoi në vrasjen e një burri si pjesë e një konflikti midis bosëve rivalë të drogës në Shqipëri, zbulon ‘Daily Mail‘.

Një informator tha se të paktën dy agjentë të tjerë të “Merlin” kanë shitur informacion të klasifikuar në rrjetet e krimit që ata synonin të godisnin. Zbulimet tronditëse vijnë pasi kryeministri Rishi Sunak muajin e kaluar u zotua të shpenzojë më shumë për të luftuar migrimin e paligjshëm dhe krimin e organizuar nga Shqipëria.

“Merlin” u krijua brenda shërbimit sekret të Shqipërisë, i njohur si SHISH, në vitin 2000 kur bandat nga vendi filluan të vepronin për herë të parë në Britaninë e Madhe. Që në fillim ajo mori pjesën më të madhe të financimit të saj nga taksapaguesit britanikë.

Agjentët e saj u trajnuan nga Britania e Madhe dhe aktiviteti i departamentit monitorohej nga një oficer me bazë në ambasadën britanike në Tiranë. Grupi ‘Merlin’ ishte aq i fshehtë, saqë edhe ekzistenca e tij mbeti e pa raportuar për 16 vjet deri në vrasjen e Denis Kasajt, anëtar i familjes së krimit të klanit Kastrati, i cili u qëllua në një Mercedes nga breshri i plumbave të automatikut çek Skorpion.

Vrasësi me pagesë Ilir Memushaj u dënua me 14 vjet burg në vitin 2017 për vrasjen për të cilën detektivët zbuluan se ishte kryer me kërkesë të një klani rival kriminal, Binjaku, si pjesë e një grindjeje të gjatë mes familjeve.

Të dy klanet kanë krijuar rrjete të mëdha droge në të gjithë Evropën, duke përfshirë Britaninë e Madhe. Telefoni ‘Blackberry’ i personit të armatosur kishte 12 fotografi të thirrjeve telefonike të transkriptuara të shënuara ‘sekret’ të marra nga një agjent i Merlin përmes operacioneve të përgjimit. Gjatë këtyre telefonatave, gangsterët zbuluan detaje të Mercedesit, pasagjerëve të tij dhe saktësisht se ku do të ishte në momentin e të shtënave.

Një agjent i Merlinit në terren më vonë doli në gjyq i akuzuar se ishte agjent i dyfishtë dhe se u shiste sekrete shtetërore kriminelëve. Ai u lirua pasi gjykatësi vendosi se nuk mund të provohej pa dyshim se ai kishte nxjerrë informacionin e inteligjencës pasi agjentë të tjerë të Merlin kishin akses në të njëjtin informacion.

Por gjykatësi zbuloi se informacioni i marrë nga klani Binjaku kishte ardhur nga një agjent në shërbim të Merlin.

Në aktgjykim thuhej: “Është vërtetuar se të dhënat e marra nga pajisja Blackberry… janë të njëjta me ato të përpiluara nga organet e ndjekjes penale për transkriptimin e bisedave telefonike që rezultojnë nga përgjimet”.

Denoncuesi, i cili punon për SHISH, përmendi dy agjentë të tjerë që punonin për Merlin, por që atëherë janë zhvendosur ose pushuar nga puna për shkak të dyshimeve se ata kishin nxjerrë informacione.

“Informacionet nga departamenti i tyre u shiteshin kriminelëve, përgjimet e paligjshme telefonike u bënë pa miratimin e prokurorëve, me informacionin e marrë në USB flash drives ose si foto,” tha denoncuesi.

“Mendoj se informacionet ende rrjedhin. Nëse kjo nuk do të ndodhte, ne mund të shihnim më shumë organizata kriminale të shpërbëra dhe më shumë pasuri të sekuestruara.’

Ai tha se puna për Merlin është një ‘punë ëndrrash’ për agjentët shqiptarë për shkak të aksesit të saj të pakrahasueshëm në informacion dhe financimit dhe mbështetjes së gjerë të ofruar nga Britania e Madhe.

“Ka një pagë të mirë në krahasim me departamentet e tjera dhe makinat e reja, duke përfshirë Audit, u zgjodhën nga kreu i Merlin, me faturat e paguara nga ambasada britanike.”

Agjencia ka një drejtor dhe katër inspektorë që punojnë me agjentë të tjerë të SHISH-it kur kanë nevojë për mbështetje për një hetim.

Një tjetër ish-oficer i ShISH tha: ‘Drejtoria Merlin ka qenë nën kujdesin e vazhdueshëm të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë. Në një rast kur drejtori i SHISH donte të zëvendësonte drejtorin e Merlin-it, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar erdhi disa herë në selinë e Shish-it duke kundërshtuar vendimin. Ai nuk u zëvendësua.’

Ai theksoi se oficerët e tjerë të Merlin ishin punëtorë dhe të ndershëm dhe kishin kryer operacione të suksesshme veçanërisht kundër trafikut të drogës.

Një zëdhënës i SHISH tha se agjencia po ‘konsideronte’ një përgjigje dhe më pas nuk dha komente të mëtejshme./m.j