Në orët e mëngjesit të kësaj të hëne, media dixhitale La Posta prezantoi një raport policor që do të lidhte shtetasin Rubén Chérrez me strukturën kriminale të njohur si ‘mafia shqiptare’, një organizatë kriminale ndërkombëtare e lidhur me trafikun e drogës.

Me paraqitjen e pamjeve dhe regjistrimeve telefonike, produkt i hetimeve policore, është verifikuar se ka pasur të paktën një takim mes Chérrez dhe anëtarëve të mafies shqiptare në Guayaquil.

Në një skemë të publikuar nga gazetari Christian Zurita paraqitet një skemë e qartë e lidhjeve dhe emrat e shqiptarëve të përfshirë.

Bëhet fjalë për shtetasit Dritan Gjika, Mario Vani, Blerim Dibra dhe Erjon Spahiu.

Ndërkohë zbulimi i “La Posta” tregon gjithashtu marrëdhëniet e Chérrez me personalitete të afërta me qeverinë e Presidentit Guillermo Lasso dhe negociatat e tij për të marrë emërime në poste të larta brenda kompanive publike dhe ministrive.

Gazetari Anderson Boscán dhe ekipi hetimor i La Posta përmendën një raport që komanda e lartë e Policisë Kombëtare shpresonte të mos dilte në dritë, si dhe komanda e lartë e autoriteteve qeveritare.

“Pas muajsh të gjatë hetimi, La Posta ka gjetur një dokument që ministrat dhe vetë presidenti besonin se ishte shkatërruar. Ky është një raport i inteligjencës kundër narkotikëve me bashkëpunimin e ambasadave të huaja në Ekuador aleate në luftën kundër trafikut të drogës, i cili regjistron monitorimin e anëtarëve të ndryshëm të karteleve të trafikut të drogës. Janë gjetur lidhje të thella dhe shqetësuese me qeverinë”, thuhet në artikull.

Aty saktësohet se raporti ka 145 faqe dhe se do t’u dërgohet autoriteteve dhe instancave të ndryshme të drejtësisë, Kuvendit Kombëtar dhe mediave ndërkombëtare për të ditur detajet e hetimit.

Dokumenti i hartuar nga Prokuroria dhe Policia Kundër Narkotikëve, me karakter konfidencial, identifikohej me numrin 04-UCTCI-DAI-DNIA-2022

Dinamika:

Ngjarjet e regjistruara datojnë në 5 maj 2021, kur agjentët e hetimit ndoqën një individ të identifikuar si HD León vizitoi një kompani të falimentuar në qytetin Manta.

Kompania Osaka Fish do të përdorej nga mafia shqiptare si mbulesë për operacionet e organizatës kriminale.

Sipas raportit, atë 5 maj, në kompani mbërriti Rubén Chérrez, i cili do të lidhej me strukturën e “Kumbarit të Madh” që është mik i kunatit të Presidentit Guillermo Lasso, Danilo Carrera.

Në pjesën e dytë të hetimit për “Kumbarin e Madh”, u përmendën lidhjet e dyshuara të Chérrez me mafian shqiptare.

Ata treguan se, sipas raportit, Chérrez u takua sërish me anëtarët e organizatës kriminale në një kafene në Guayaquil, një takim që u regjistrua edhe në fotografi. Ashtu si një takim i tretë i mbajtur më 10 qershor të 2021, kur ai takoi një nga drejtuesit e grupit kriminal.

Raporti detajon përdorimin e automjeteve të ndryshme të nivelit të lartë, si Grand Cherokee, BMW dhe avionë të vegjël për të kryer lëvizjet e individëve që lidhen me hetimin.

La Posta shton se brenda raportit do të kishte më shumë se 10 mijë transkripte të telefonatave, të gjitha të bëra me urdhër të gjykatës dhe në të cilat mund të konfirmohet lidhja e Chérrez me mafian shqiptare dhe struktura e çështjes së thirrur “Kumbari i madh”.

Gazeta bën me dije se pozicioni i ndikimit të Danilo Carrera, kunatit të Presidentit të Republikës, do të shtrihej në të gjitha strukturat qeveritare.

“Në 1998 ai ishte i përfshirë në “rastin e trafikut të drogës: i njohur publikisht si “Río Grande”; dhe është ortak në 4 kompani, të regjistruara për një vlerë prej 400.oo0 dollarë secila: Me shqiptarin Dritan Gjika i cili është i lidhur me eksportin e kokainës në Evropë”, thuhet në raport./m.j