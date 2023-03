Zbardhet identiteti i një prej viktimave dhe të plagosurave në konfliktin me armë që ndodhi sot në një familje në Paskuqan.

Viktimë ka mbetur Etleva Kurti ndërsa e plagosur rëndë Elena Hysa.

Autori është Ramazan Hurda, i cili ka qëlluar me kallashnikov mbi anëtarët e familjes së ish gruas së tij. Ai është larguar nga vendi i krimit me një makinë “Benz C Class” dhe po punohet për kapjen e tij.

/s.f