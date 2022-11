Pas një vendimi të Gjykatës së Kasacionit në Itali, Drejtoria e Hetimit Antimafia ka zbatuar 27 urdhra paraburgimi pasi është cilësuar e papranueshme ankimi i shumicës së të pandehurve në procesin e lindur nga operacioni “Federico II”, që shkatërroi një bandë shqiptaro-italiane të trafikut të drogës.

Arrestimet u kryen me kërkesë të Prokurorit të Përgjithshëm në Gjykatën e Apelit Leçe dhe i referohen vendimit të Gjykatës së Apelit Leçe të datës 1 korrik 2020. Arrestimet u kryen në Leçe (25), 1 në provincën e Trieste dhe 1 në provincën e Brindisit. Bëhet fjalë për 21 italianë dhe 6 shqiptarë. Dënimet që ata kanë marrë variojnë nga 3 vjet deri në maksimum 16.

Operacioni nisi në gusht të vitit 2012 dhe procesi hetimor ka përfunduar në gusht të vitit 2013 me 48 të dyshuar. Në dhjetor të vitit 2016, me kërkesë të Prokurorisë së Leçes, për 21 persona të ngarkuar me përgjegjësi në pozita të ndryshme për krime të llojit mafioz, u krye urdhri i paraburgimit nga gjyqtari hetues pranë Gjykatës së Leçes. shoqata dhe tregtia e drogës.

Hetimi kishte çuar në çaktivizimin e dy organizatave të ndryshme, njëra prej të cilave ishte e tipit mafioz dedikuar zhvatjes dhe trafikut të drogës dhe një tjetër italo-shqiptare e dedikuar për importimin e sasive të mëdha të heroinës nga Shqipëria.

Gjatë veprimtarisë hetimore janë sekuestruar edhe pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme për të cilat më pas është urdhëruar konfiskimi, në veçanti një vilë; Apartament; një shesh lojërash; dy llogari rrjedhëse; pasuritë e një biznesi të madh; 95% e portofolit të biznesit të një kompanie.

Emrat e disa prej të arrestuarve sot

Gjykata e Kasacionit në Itali ka konfirmuar dënimin për: Giuseppino Mero, 56 vjeç nga Cavallino; Mario Accogli, 46 vjeç, nga Scorrano; Ortis Banda, 40 vjeç, me origjinë shqiptare me banim në Maniago (aktualisht i pagjurmueshëm); Antonio Leto, 30 vjeç nga Caprarica; Nicolò Capone, 27 vjeç, nga Lizzanello; Francesca De Dominicis, 51 vjeç, nga Merine; Francesco De Cagna, 53 vjeç, nga Scorrano; Carmelo De Pascalis, 57 vjeç, nga Cavallino me origjinë nga Trepuzzi; Luca Giannone, 44 vjeç, nga Calimera; Alessandro Greco (aka Sandrino) 37, nga Lecce; Klaid Hasanaj, 52 vjeç shqiptar, banues në Leçe; Gabriella De Dominicis, 58 vjeç, nga Merine; Alessandro Antonucci, 30 vjeç, nga Lizzanello; Maria Valeria Ingrosso, 41 vjeç, nga Lizzanello; Mario Mandurrino, 32 vjeç, nga Lecce; Angelo Montinaro, 40 vjeç, nga Caprarica di Lecce; Brenda Potenza, 34 vjeç, nga Taviano; Cosimino Maggio, 52 vjeç, me origjinë nga Minervino, por me banim në Reggio Emilia; Umberto Nicoletti, 43 vjeç nga Lecce; Luciano Pagano, 46 ​​vjeç, nga Brindisi; Gianluca Antonio Spiri, 45 vjeç, nga Racale; Pierluigi Pierri, 32 vjeç, nga Torre San Giovanni (në Ugento); Yuri Rosafio, 43 vjeç, nga Brindisi; Emanuele Soliberto, 42 vjeç nga Brindisi. Megjithatë, për Bilal Boçajn, 53-vjeçarin shqiptar, banues në Poggiardo, “stoats” kishin ricaktuar dënimin me nëntë vjet e 4 muaj.

