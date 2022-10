Suksesi i trupave ukrainase në goditjen e linjave të frontit ruse ka rritur shpresat midis qeverive perëndimore dhe ekspertëve ushtarakë se lufta mund të përfundojë deri në Krishtlindje.

Nëse përparimi i Kievit vazhdon, forcat e Presidentit Putin do të shtyhen nga rajoni lindor i Donbasit në Rusi deri në fund të vitit, tha një burim i lartë i qeverisë britanike për “The Times”.

Rimarrja e Krimesë, territori i cili u aneksua nga Rusia në 2014, do të ishte një sfidë më e vështirë.

Për të arritur këtë, humbja e jetëve në Ukrainë do të ishte ndoshta e madhe dhe disa figura ushtarake në vend preferojnë një qasje më të ngadaltë, më taktike. Sido që të jetë, nuk ka ende asnjë shenjë të një pauze dimërore në luftime.

Optimizmi mes politikanëve britanikë i kushtohet sukseseve të Kievit në fushën e betejës, dhe jo ndonjë inteligjence specifike.

Ben Hodges, ish-komandant i forcave amerikane në Evropë, tha se nuk kishte dyshim se linjat ruse po shemben.

“Bazuar në të gjitha gjërat që po shohim, ka ndjesinë e një kolapsi, të paktën në zonën e Donbasit, dhe unë besoj se rusët do të shtyhen përtej vijës së 23 shkurtit deri në fund të vitit. Është një ushtri që është mundur”, tha ai, duke iu referuar një dite para pushtimit në shkallë të gjerë.

Sa i përket Krimesë, ai mendoi se kjo mund të zgjasë deri në verën e ardhshme për shkak të cilësisë së forcave në veri të gadishullit.

Nëse ukrainasit mund të marrin përsëri Kherson, portin e Detit të Zi në të cilin trupat ukrainase po mbyllen, ata mund të jenë në gjendje të shtyjnë më tej në jug dhe të vijnë brenda rrezes së Krimesë.

Më pas ata mund të vendosin raketahedhës të shumëfishtë me rreze të gjatë veprimi që u janë furnizuar nga britanikët dhe amerikanët që mund të godasin objektivat deri në 50 milje larg.

“Sapo ta bëjnë, atëherë sinqerisht njerëzit në Krime janë të bllokuar”, tha Hodges, i cili udhëhoqi forcat amerikane në Irak dhe Afganistan.

Ajo që ukrainasit duan me të vërtetë nga amerikanët është Sistemi i Raketave Taktike të Ushtrisë (ATACMS), një raketë me rreze të gjatë veprimi nga toka. Ai mund të godasë objektiva 190 milje larg me një kokë lufte që përmban rreth 375 lb eksploziv, 50 përqind më i madh se aftësitë e tyre aktuale. Me atë diapazon, ukrainasit mund të përpiqen të rifitojnë Krimenë tani.

Mattia Nelles, një analist politik, tha se ideja se lufta mund të përfundonte deri në fund të dhjetorit ishte “e pamundur”, duke paralajmëruar se rusët kishin ende shumë trupa dhe armë në Kherson.

“Ndoshta Ukraina mund t’i heqë këto forca deri në fund të vitit dhe t’i detyrojë ato të tërhiqen në lindje të lumit Dnipro, por vetëm kjo nuk mjafton për ta bërë frontin në jug të shembet,” tha ai.

Çelësi është nëse Ukraina mund të mbledhë një ofensivë të re nga qyteti jugor i Zaporizhzhia drejt Melitopolit, një nga qytetet e para që ra pas pushtimit rus në shkurt. “Nëse kjo ndodh dhe është e suksesshme, atëherë ne mund të shohim një kolaps të plotë të frontit jugor. Por ne jemi shumë larg nga kjo,” shtoi Nelles.

Zyrtarët perëndimorë gjithashtu besojnë se ndërsa trupat ukrainase shtyjnë më tej në Donbas, ata do të dalin kundër trupave ruse më të stërvitura në betejë. Marrja e tyre nuk do të jetë e lehtë.

Franz-Stefan Gady, një studiues në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, tha se asnjëra palë nuk i kishte ezauruar opsionet e saj ushtarake dhe të dy po punonin në krijimin e pozicioneve më të favorshme taktike dhe strategjike për të zgjatur luftën në vitin 2023 përpara se të fillojë dimri. Temperaturat godasin fushën e betejës, ushtarët nga të dyja palët do ta kenë më të vështirë të operojnë dhe aftësia e tyre për të kryer operacione sulmuese do të jetë e kufizuar.

Ai paralajmëroi se megjithëse nisma ishte qartësisht me Ukrainën në këtë fazë të luftës, operacionet e vazhdueshme do të arrinin kulmin në javët e ardhshme dhe forcat ukrainase do të vazhdonin të përballeshin me mungesë municioni. Ata gjithashtu kanë nevojë për më shumë armë dhe automjete të blinduara.

“Për Ukrainën është një garë me kohën për të kapur sa më shumë territor që të jetë e mundur përpara fillimit të dimrit dhe përpara se përforcimet ruse të trajnuara më mirë, përfshirë njësitë e reja, të arrijnë në vijën e parë. Për palën ruse, urdhri i parë i punës është të kryejë tërheqje të rregullta taktike dhe të vonojë përparimet e Ukrainës sa më gjatë që të jetë e mundur derisa të gjenerohet fuqia e mjaftueshme luftarake për të nisur kundërsulmet”, tha ai.

Duke ilustruar sfidën përpara rusëve, inteligjenca britanike tha se tanket ruse të ripërdorura tani përbëjnë një pjesë të madhe të pajisjeve ushtarake të Ukrainës.

Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, Ukraina mendohet se ka kapur të paktën 440 tanke luftarake kryesore ruse dhe rreth 650 automjete të tjera të blinduara që nga fillimi i pushtimit.

“Mbi gjysma e flotës së tankeve të Ukrainës aktualisht në terren përbëhet nga automjete të kapura”, tha ministria.

“Dështimi i ekuipazheve ruse për të shkatërruar pajisjet e paprekura përpara se të tërhiqen ose të dorëzohen, nxjerr në pah gjendjen e tyre të dobët të stërvitjes dhe nivelet e ulëta të disiplinës së betejës.

Draftet e thirrura që kur Putin njoftoi një mobilizim të pjesshëm prej 300,000 rusë më 21 shtator, janë ankuar gjithashtu për kaos dhe dispozita të dobëta ndërsa përgatiten të dërgohen në front.

Në një video të shpërndarë gjerësisht, një grup rekrutësh në një zonë në kufi me Ukrainën u ankuan se kishin duruar kushte shtazore, duke fjetur jashtë dhe duke u detyruar të shpenzonin paratë e tyre për ushqim dhe pajisje.

Gratë e burrave të tërhequr janë ankuar gjithashtu në forumet në internet se kushton të paktën 80,000 rubla (1,150 £) për të pajisur burrat e tyre për shërbim, pasi ofrohet kaq pak.

Strategjia e ardhshme e Putinit mund të përcaktohet gjithashtu se cilin dëgjon më shumë. Vendimi i tij për të promovuar Ramzan Kadyrov, udhëheqësin çeçen, në gradën e gjeneral-kolonelit mund të pasqyrojë hendekun në rritje midis presidentit rus dhe shtabit të tij të përgjithshëm.

Disa analistë besojnë gjithashtu arrestimin e dukshëm të Alexey Slobodenyuk, një propagandist për mercenarët rusë, pasi ai kritikoi ministrin rus të mbrojtjes Sergei Shoigu që sugjeroi se kishte beteja brenda Kremlinit.

/f.s