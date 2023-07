“Hajde te Roma! Të gjithë problemet dhe telashet do të marrin fund. Mënyra më e mirë për të dalë nga situata e vështirë është të fillosh të luash futboll”.

Me këto fjali, Jose Mourinho është munduar të transferojë në Romë talentin anglez, Mason Greenëood. Sulmuesi i djathtë u përball me akuza përdhunimi nga një 18-vjeçare. E cila theksoi se lojtari anglez e kishte kërcënuar se do i merrte jetën. Greenëood u arrestua në muajin janar pas disa fotove dhe videove të publikuara ku dalloheshin qartësisht shenjat e dhunës tek vajza, por fitoi lirinë me kusht në muajin shkurt.

Ndërkohë, Erik ten Hag e vlerëson shumë dhe është kundër shitjes së lojtarit ofensiv. Për të cilin pranon vetëm huazime. Opsion që i pëlqen edhe Mourinhos.

“Special One” ishte ai që i dhuroi debutimin me Manchester United. Dhe tani kërkon të punojë sërish me talentin anglez në kryeqytetin italian.