Rubrika e parë e programit “E Diela Shqiptare” në mbrëmjen e ndërrimit të viteve është loja e famshme, “Të Panjohurit”. Sipas traditës së përvitshme tashmë, të ftuarit janë personazhe të njohur. Përballë Eli Farës, Mc Kreshës, Marçela Latit, Luiza Gegës, Almeda Abazit, Kledi Kadiut, Eni Çobanit dhe Reis Çiços, ndodhet vetë kryeministri i vendit, Edi Rama.

Pas prezantimit të tij me personazhet dhe formulën e kuicit, kryeministri njihet edhe me të afërmen e panjohur që ka lidhje me njërin prej tyre. Por nga ky moment zbulohet edhe një detaj shumë interesant rreth marrëdhënies së kryeministrit me vjehrrën e tij.

Ardit Gjebrea: Është një femër që ka lidhje të gradës së parë me një nga të panjohurit tanë.

Edi Rama: Gradës së parë domethënë…

Ardit Gjebrea: Të gradës së parë domethënë ose është vajza, ose është motra ose është nëna, por nga mosha nuk na u duk.

Edi Rama: Jo kunata dhe vjehrra.

Ardit Gjebrea: Jo, kunata dhe vjehrra jo. Vjehrra është e gradës së parë, kështu i bie sot? Vjehrra quhet e gradës së parë?

Edi Rama: Patjetër.

Ardit Gjebrea: Okej. Ti e ke, jo? E ke vjehrrën?

Edi Rama: Sigurisht.

Ardit Gjebrea: E quan të gradës së parë?

Edi Rama: Patjetër!