Nga Mero Baze

Debati për “bashkimin” e dy PD para zgjedhjeve nën udhëheqjen e Berishës ka filluar të përballet me reaksionin e disa prej figurave të Berishës në “Foltore” të cilët në ytë vërtet zbulojnë objektivin e vërtet të Berishës, i cili nuk ka në mendje “bashkimin” por gjunjëzimin e PD zyrtare që e ka refuzuar deri tani me një shumicë parlamentare.

Sulmet ndaj Alibej apo Gazmend Bardhit duke pasur gjithmonë në sfond Lulzim Bashën nga disa personazhe grotesk të “Foltores”, në fakt duan të nxitojnë për të frenuar lidershipin e PD të përfshihet në këtë proces, pasi realisht Berisha kërkon gjunjëzimin e tyre dhe jo ndonjë proces bashkimi.

Berisha është i qartë se procesi i Bashkimit real të PD, kërkon largimin e tij dhe ai është e vetmja gjë që nuk do. Ai do të flas për “bashkimin” me qëllim që të tërheq një numër të madh deputetësh në anën e vet, para se Gjykata e Tiranës të marr vendim për legjitimitetin e PD.

Incidentet e provokuara prej tij, synojnë vetëm ndryshimin e balancës dhe krijimin e një shumice pro Berishës në grup parlamentar. Është një nga përpjekjet e tij të shumta njëvjeçare të pasuksesshme deri më sot, përfshi dhe sulmin e dhunshëm të 8 janarit në selinë e PD.

Bashkimi i demokratëve nuk është një proces që mund ta udhëheq Berisha për të cilin janë ndarë. Bashkimi i opozitës bëhet duke u përjashtuar ai nga drejtimi dhe duke krijuar një institucion që i bashkon demokratet dhe i çon drejt zgjedhjeje të reja brenda PD.

Ky që po tenton të bëj Berisha është një proces “diferencimi” për të tërhequr në anën e vet, njerëz “pa shumë krime” në mbrojtje të Lulzim Bashës. Nuk është se i duhen për të ardhmen, por i duhen sa për të kaluar këtë krizën e pakicës që po e mund prej një viti.

Ndaj dhe po bëhet kaq shumë kujdes që të mos vihen kushte për bashkimin, pasi krye kushti i bashkimit është largimi i përçarësit Sali Berisha. Pra nëse ka ndonjë gjë që është e gjitha kundër Berishës është bashkimi real i opozitës. Ndaj duhet bërë kujdes kur përdoret kjo fjalë. Nuk ka lidhje me këtë proces.

Ky është proces gjunjëzimi i kundërshtarëve të Berishës dhe diferencimi brenda tyre. Pra është një thellim i përçarjes dhe i luftës së nisur më 9 Shtator të vitit të shkuar për të gjunjëzuar PD para Berishës dhe jo një proces bashkimi që natyrisht do kërkonte largimin e Berishës. Dhe gjunjëzimi i PD i duhet para vendimit të Gjykatës, jo para zgjedhjeve se zgjedhjet janë ende muaj larg.