Turqia është një nga eksportuesit më të mëdhenj në botë të lajthive dhe vitin e kaluar vendi regjistroi eksporte prej gati 344,370 tonësh, duke gjeneruar të ardhura prej 2.26 miliardë dollarësh.

Sipas të dhënave të Shoqatës së Eksportuesve të Frutave të Arrave të Detit të Zi, Turqia sezonin e kaluar eksportoi 344.370 ton lajthi. Lajthitë u eksportuan në 122 vende, nga të cilat Turqia grumbulloi 2.26 miliardë dollarë.

Kjo është një rritje e ndjeshme krahasuar me një vit më parë, në vitin 2020, kur Turqia eksportoi lajthi prej pak më shumë se 280 mijë tonë dhe fitoi 1.94 miliardë dollarë.

Gjermania është tradicionalisht një nga blerësit më të mëdhenj të lajthive turke. Sezonin e kaluar ky vend importoi nga Turqia 82,646 tonë, ose 536.3 milionë dollarë.

Pas Gjermanisë vjen Italia me importe me vlerë 497.5 milionë dollarë dhe Franca me 163.5 milionë dollarë.

Një nga tregjet që ka treguar zhvillimin më të madh të eksporteve turke të lajthisë në vitet e fundit është Kina. Vitin e kaluar këtij vendi i janë shitur 11 054 ton lajthi dhe të ardhurat kanë qenë 79.5 milionë dollarë.

g.kosovari