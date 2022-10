Ndoka: Po më ka përzemër sepse në momente të vështira kur ai e ka ngritur një kauzë kam qenë krah tij edhe ka arsye për t’më pasur por sot ai është në vetminë e tij, kur kishte nevojë i afronte të gjithë. Kjo është filozofia, se kur kishte nevojë i merrte të gjithë aleatët e majtë, në atë kohë zoti Milo, Gjinushin, Ngjelën, e me radhë.

Kur ai e mori pushtetin, mori tortën dhe u ul me prapanicë, gjithë personazhet e tjerë i largoi por kjo i bëri dëm pluralizmit. Sot bashkëpunon me grupe kriminale por jo me sigla partish. Në këtë kontekst, e djathta e ka ruajtur pjesën plurale pavarësisht se Lulzim Basha i dha disa goditje, ishin në lojë të dy bashkë që ti largonin partitë e tjera politike.

Alternativat e reja e kishin shumë të vështirë të mbijetonin në këtë filozofi dhe treg politik që ndërtuan. Në këto kushte e djathta ka një fryëmarrje më të madhe, është merita e zotit Berisha që ka ruajtur pjesën plurale. Një lider që i ka parë aleatët si peshë, si vlerë, për sistemin plural.

Vendi jonë ka nevojë edhe për disa dekada që të kemi një pluralizëm dhe ndryshime. Asnjëherë se mendojmë që është kodi zgjedhor që i pengon pra që të dali në skenë personazhe të rinj. Tek e djathta jepet mundësi që të ketë parti të tjera ndërsa e majta pengon./m.j