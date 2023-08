66-vjeçari i kujton gjykatësit se gruaja e tij, Ema Coronel Aispuro, e cila u dënua në vitin 2021 me 3 vite burg për trafikim të lëndëve narkotike dhe pastrim parash, do të lirohet më 13 shtator. Në letër, El Chapo shkruan se para dhe gjatë zhvillimit të gjyqit kundër tij, prokurorët ishin kundër vizitave të gruas, nga frika se mos ajo kërcënonte dëshmitarët me mesazhe nga trafikanti.

33-vjeçarja i ndiqte rregullisht seancat e bashkëshortit. Por sipas El Chapos, këto pretendime ishim të pabazuara. Duke iu referuar vetes në vetë të tretë, El Chapo shkruan: “I nderuar gjykatës, Guzman po kërkon si nder që të lejoni vizitat e gruas. Ajo është i vetmi person që duhet të ketë mundësinë ta bëjë këtë, duke qenë se motrat dhe mamaja ime nuk kanë viza për të udhëtuar në Kolorado”.