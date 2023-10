Nga Mero Baze

Gunther Krichbaum, është përfaqësuesi më i lartë për Çështjet Evropiane i Grupit Parlamentar të CDU/CSU në Parlamentin Evropian dhe deputet në Parlamentin gjerman, i cili i është përkushtuar gjatë opozitës shqiptare prej vitit 2013, përfshi dhe krizën e vitit 2017, dhe më pas bojkotit të vitit 2019.

Nuk është nga ata politikanët e rastësishëm që u bie rruga nga Tirana dhe thonë një fjalë. E njeh mirë Sali Berishën, Lulzim Bashën, Edi Ramën dhe gjithë politikanët e rëndësishëm shqiptar.

Është ndoshta politikaniiI vetëm gjerman që dhe kur Edi Rama ishte në ditët më të mira me kancelaren Merkel, ky i bënte gjëmën me raporte kundër ecurisë së Shqipërisë, në raport me kushtet e plotësuara për hapjen e negociatave.

Sulmi i tij publik ndaj Sali Berishës nuk është as çështje lobimi dhe as konsideratë personale. Gunther Krichbaum i ka hequr sot stolin ku Berisha ka hipur dhe shpreson se do shpëtojë nga varja. Ja ka hequr stolin Sali Berishës, në emër të së djathtës më të rëndësishme evropiane dhe njëkohësisht më pro shqiptare.

Stoli në të cilin Berisha ka hipur t’i bëjë gjyq drejtësisë shqiptare, me shpresë se do ta sfidojë atë, sot i është kthyer në stol ku sipër kokës ka një litar. Dhe duke ja hequr, i japin fund dërdëllitjeve të tij.

Ai nuk doli në konferencë shtypi me Lulzim Bashën, që të mos i japë ngarkesën politike të qëndrimit të Evropës kundër Berishës, Lulzim Bashës, por nga ana tjetër i tregoi atij dhe gjithë politikanve të tjerë të opozitës në Shqipëri, se e djathta evropiane i ka prerë njëherë e mirë punët me Sali Berishën dhe është në mbështetje të fortë të SPAK në procedimin ndaj tij dhe familjarëve të tij.

Evropa po e trajton Sali Berishën njësoj si SHBA në përshkrimin që i ka bërë sekretari Blinken, kur e ka shpallur “non grata” familjarisht, duke e konsideruar një politikan që ka minuar demokracinë, që është përfshirë në korrupsion madhor bashkë me familjarët e tij dhe që ka shantazhuar drejtësinë. Por meqë Evropa nuk ka një standard ndëshkimi si ajo e SHBA për “non grata”, po e bën këtë duke mbështetur SPAK në Shqipëri, për të njëjtat akuza.

Por dhe Sali Berisha me sa duket, i mbetur keq, “njësoj” po i përgjigjet Evropës siç ju “përgjigj” SHBA. Ashtu siç e çoi sekretarin Blinken në gjyq në Francë, ashtu do ta çojë dhe njeriun më të rëndësishëm të së djathtës gjermane në Parlamentin Evropian. Do ta padisë për shpifje.

Mirë do ishte ta padiste në SPAK dhe të bashkoheshin çështjet në një çështje me 17 kullat, se aty ka mundësi të provohen dhe faktet, por me siguri nuk e bën, se nuk e njeh SPAK.

As në Gjermani nuk e bën dot, se ata e kanë nisur para SPAK hetimin për milionat e dhëndrit të investuara nga llogaritë bankare të dhëndrit për blerje shtëpish, për mbesën në Gjermani.

Kështu që Franca i ka mbetur prapë si vend ku mund të ankohet.

E vetmja e keqe e Francës është që nuk të kthen as përgjigje kur i çon letër. Por nuk është se Berishës i duhet ndonjë përgjigje. Sa më vonë të vijë, aq më mirë, se mund t’i gënjejë këta trushpëlarët se do vijë përgjigjja një javë para zgjedhjeve të vitit 2025.

Puna është se deri atëherë mund të ketë ndërruar adresë shtëpie dhe s’ka për ta marrë në dorë.