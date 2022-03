Çiljeta Kormuzi kishte disa javë që mungonte në “Për’puthen”. Por në puntatën e djeshme ajo u rikthye në emisionin e dashurisë dhe zbuloi se pse nuk kishte qenë gjatë kësaj kohe.

Konkurrentja ka tregtuar se mungesa e saj në program ka ardhur si pasojë e disa problemeve me familjen e ish-bashkëshortit, të cilët nuk e kishin lejuar që të takonte fëmijën.

Sipas Çiljetës, ata ndërmorën këtë veprim sepse nuk e kishin pritur mirë faktin që ajo kishte treguar historinë e tyre në emision. Më vonë ajo u shpreh se tani ndodhet me të bijën në Shqipëri.

“Kam patur shumë probleme familjare për shkak të historisë që tregova. Kam patur probleme me gocën. Isha e qetë se ndodhet me gjyshen e saj. Por, pjesa e tjetër e familjes, e dashura e ish-burrit tim nuk e pranoi këtë gjë. Ajo është shkaktari i kësaj ndarjeje. Unë nuk po shihja gocën sepse më thanë se kam ardhur në emision dhe i kam ofenduar. Në momentin që unë lashë vajzën tek ata pse duhet të flasë keq. Kjo ndodhi sepse nuk ishte përkthyer si duhet. Kjo ka qenë arsyeja që nuk kam ardhur sepse nuk po shihja gocën. Unë e mora gocën dhe e kam me vete. Unë e lashë atje sepse është babai dhe gjyshërit por kjo nuk do të thotë se mund të na ndajë dikush”, tha ajo.

/a.r