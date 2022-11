Në një intervistë për Euronews Albania, Zhupa u shpreh se gjithçka ndryshoi në tre ditët e fundit, ku u vendosën kushte për bashkimin dhe u kërkua zëvendësimi i strukturave aktuale në PD.

“U vendosën disa kushte të cilat kishin të bënin me ristrukturimin apo zerimin e strukturave të Partisë Demokratike, të cilat ne i kemi ngritur me mund deri tani dhe zëvendësimin e disa strukturave ad hoc.

Ne kishim shkuar në diskutim për të diskutuar sesi do riorganizohej Partia Demokratike. Ne kishim shkuar sesi mund të dilnim me kandidat të përbashkët. Kjo as nuk u respektua, as nuk u dha një mendim.

Ajo që ndodhi, ishte që brenda 3 ditëve të fundit, gjithçka u ndryshua dhe mesa duket unë dyshoj dhe nuk dua që ky dyshim të jetë i vërtetë, që ky skenar ishte i parapërgatitur.

Të gjithë sot e dimë se futja me një kandidat e një pjese të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, që nuk përfaqësojnë as shumicën dhe as demokratët, do ishte vetëm një lloj turpërimi për logon e Partisë Demokratike, për aq kohë sa gjyqi shtyhet dhe ata vazhdojnë ta marrin peng”, theksoi ajo.

Seanca në Gjykatën e Apelit ku pritej të shqyrtohej kërkesa e Enkelejd Alibeajt për bashkimin e vendimeve të Kuvendeve të PD të 17 korrikut dhe 18 dhjetorit, është shtyrë.

Pas kërkesës së avokatit të Alibeajt, Indrit Sefa për shtyrjen e seancës, Gjykata e Apelit vendosi që ta shqyrtojë çështjen më 10 nëntor./m.j