Gazetari i njohur Artan Hoxha e cilësoi të penduarin e drejtësisë Nuredin Dumani si një bejtexhi që i tregon bukur historitë. Hoxha tha se drejtësia duhet të verifikojë dëshminë e tij. Ndërsa shpjegoi se Dumani ka folur dhe për biznesmenin Xhevdet Troplini, banesa e të cilit iu nënshtrua kontrollit policor.

Gazetari shtoi se ka dyshime se policia po kërkon prova për një ngjarje që lidhet me një makinë që do të përdorej apo është përdorur për një atentat.

“Nuk ka dëshmuar vetëm Dumani. edhe pse jemi marrë më shumë se ata. Ai është më bejtexhi, i tregon më mirë. Enrik Hoxhaj më duket shumë i saktë sprovuar dhe Xhixha. Na duhen gjerat e mëdha, na duhen ato lartë. Nga 2018-ta kur është vrarë, nuk gjej dot një të kalibrit të tij që është vrarë. Tarzani nuk ishte i kalibrit të tij. Edhe Bledar Muçaj nuk është në kalibrin e tij. Ai ka qenë personazh shumë i rëndësishëm që ka lënë gjurmë. Po ndiqja ngjarjet e Vlorës. Në fund të korrikut ndodhi rrëfimi i Elvis Troqes. Hyra në kontakt me të ndjerin Edison Harizaj. Ai ishte ndaluar në Kakavijë. I kishin thënë; hajde me ne se na duhen të plotësojmë ça letra. Ai kishte dhënë deklarim. Ai tha; më morën, por se bëra unë. Nuredim Dumani ka folur për shumë ngjarje. jam i prirur se pavarësisht se çfarë thotë një person për drejtësinë. kam dyshimet e mia. Ai ka folur dhe për këtë ngjarje. Ai ka folur dhe për ngjarje të tjera. Të paktën për një nga ngjarjet që ka folur se implikon personazhin. pse e ka bërë kontrollin policia për Troplinin? Pasi ka marrë deklarimet e Dumanit dhe Xhixhës dhe Hoxhajt, prokuroria ka kërkuar që të gjejë prova mbështetëse. Po të ishte e kundërta, ata do ishin arrestuar. Fakti që s’janë arrestuar, do të thotë se nuk janë të bindur ende. Policia dhe prokuroria kanë shkuar dhe kanë kërkuar prova te Troplini. Në ndryshimet në ligj, ne si gazetar marrim informacione se ky material përbën sekret, nuk duhet ta nxjerrim. Bëhet fjalë për në makinë që është përdorur apo do përdorej për një atentat në kryeqytet. Është çështje që është në hetim. Prokuroria ka dashur që të gjejë prova. dumani në rrëfimin e tij ka folur dhe episode që kanë ndodhur në qytetin e Durrësit, ku ka përfshirë disa emra.”, tha Hoxha.

Sokol Bregu: Nuk është ngjarje nivel Dumani kjo.. Dumani hap zjarr, i bllokohet arma…Është i kujdesshëm, por është shumë larg. Dumani2 mund të ketë…Vrasësi më i madh në Amerikë që kishte bërë 122 vrasje për të gjitha grupe kriminale pas 122vrasjesh u kap…

Ne duhet të mësojmë nga dikush. Amerikanë nuk arritën ta mundin Escobari, i thanë të gjithëve bëhuni bashkë ne do t’ju lëmë rehat…U krijua Los Pepes, ku u grumbulluan 30 dhe e ekzekutuan, kjo është mënyra…Cili vend në botë nuk ka vrasje dhe krime…

g.kosovari