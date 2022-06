Analisti Shpëtim Nazarko, ka komentuar figurën e re të propozuar nga mazhoranca për kandidat për president.

Bajram Begaj, Shefi i Shtafit të Përgjithshëm u propozua nga PS, këtë të premte. Gjatë bisedës në studio, Nazarko tha se Bajram Begaj është një figurë me profil të ulët politik siç edhe është paralajmëruar nga PS.

‘Duke qenë një njeri joaktiv politik shtohet doza për të mbajtur profilin e ulët, por në një kënd tjetër. Nuk ishte çudi që Shqipëria të zgjidhte një person me profil të ulët politik që i intereson Ramës. Ne sikur po i atashohemi presidentëve me profil Ushtrie…Duke mos pasur ushtri kërkojmë ushtarakë, me sa duket kompensojmë atë që nuk kemi. Nga një plan tjetër duket sikur zgjedhja i referohet një ligji të pashkruar që kemi në Shqipëri që nga koha e Ismail Qemalit”, tha Nazarko.

