As edhe një minutë nuk qëndrojnë në “Ballkanin Hapur” në qoftë se kjo iniciativë do ta dëmtonte Kosovën, ka thënë kryediplomati i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani.

Maqedonia e Veriut do të jetë mbrojtësie e Kosovës në Ballkanin, u shpreh me siguri të plotë, ministri Osmani.

“Po ta vërenim një element që dëmton Kosovën, e marr unë përgjegjësinë, e them në emër të qeverisë, se Maqedonia e Veriut nuk do të ishte më pjesë e Ballkanit të Hapur. Ne jemi mbrojtësit e Kosovës. Fles në emër të BDI-së dhe qeverisë, ne nuk qëndrojmë as edhe një minutë në inicativë”, ka thënë Bujar Osmani.

Tutje kryediplomati shqiptar i Maqedonisë së Veriut ka thënë se Kosova është dashur të pjesë në samitin e Ohrit të “Ballkanit të Hapur”.

Pjesëmarrja e saj në samit, tha ai, do të ishte mënyra më e mirë për t’i artikuluar interesat e saj.

“Ka përfaqësues amerikanë dhe evropianë. Ka media. Duhet ta jepni mesazhet. Ka liderë rajonalë. Sidoqoftë, unë nuk dua të gjykoj politikën e Kosovës.

Është shtet sovran dhe ka qeveri të zgjedhur nga populli në zgjedhje legjitime dhe vetëm mund të japim pikëpamjet tona, por në asnjë mënyrë nuk gjykojmë vendimet e Kosovës”, ka thënë Osmani për tv21 të Maqedonisë./m.j