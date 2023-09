Takim special me një pastor që jeton në Francë. Kjo është kërkesa e Nuredin Dumanit, të penduarit të drejtësisë, i cili akuzohet për një sërë ngjarjesh kriminale.

Bëhet fjalë për një pastor me origjinë nga Franca, që jeton në vendin tonë e për të cilin Dumani ka pasur kontakte para së të arrestohej. Është ende e paqartë arsyeja e këtij takimi. Por nëse takimi me këtë pastor nuk realizohet ai ka dhënë edhe një emër tjetër.

Kjo kërkesë e tij do t’i depozitohet Prokurorisë ku do të jetë ky organ që do ta pranojë ose jo kërkesën e të penduarit të drejtësisë. Nuredin Dumani edhe në seancat gjyqësore të zhvilluara në GJKKO është shfaqur më një varëse me kryq duke e ekspozuar./m.j