Gazetari Dritan Hila komentoi mbrëmjen e kësaj të hëne rezultatet e zgjedhjeve vendore të mbajtura të dielën më 14 maj.

Ai tha për Euroneë Albania se koalicioni “Bashkë fitojmë” arriti të fitonte në këto zgjedhje vendore vetëm disa bashki të vogla të cilat nuk kërkojnë as fonde dhe as nuk i prishin punë qeverisë.

“Janë qytete të vogla të cilat nuk kërkojnë fonde të mëdha dhe të cilat nuk k apse ua frenon, apo nuk k apse të mbetet pa gjë Shkodra, apo Saranda, ku ky do t’i çoj dhe do ua çoj këtyre. Mirdita, Puka nuk kanë ndonjë punë të madhe, Memaliaj nuk besoj se ka mbetur ndonjë njeri. Memaliaj është një qytet I sajuar për minierën, nuk ka çfarë i bën as Perëndia. O duhet të ikin në Tepelënë o duhet të ikin në emigracionë. Aty brenda në tepelenë nuk ka çfarë u bën as perëndia. Nuk do u ndalojë asistencën sociale, s’ka çfarë t’u bëj tjetër”,-tha Dritan Hila.

