“Ambienti ku ju ishit, i përket çështjeve që duhet të hidhen në short sepse s’ka datë gjykimi. Këtu ku gjendem unë është zyra e një gjyqtari nga rrethet , të cilit i janë sjellë dosjet nga qyteti ku ishte dhe për të cilat ai ka caktuar një datë gjykimi. Bëj me dije qytetarët se dosjet për të cilat ka një datë gjykimi nuk do të ketë short. Short do të ketë për ato që s’ka datë dhe për ato ku trupat janë të deleguara”, tha kancelarja Lertida Balili.