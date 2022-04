Mbrëmjen e djeshme moderatorja Dajana Shabani teksa po tregoi problemin shëndetësor që kaloi gjatë fundjavës, shpërtheu e revoltuar ndaj vajzave që përdorin lëndë narkotike.

Rhelmuar nga krudot, fundjavën mesa duket e kaloi pranë serumeve e një diete të detyrueshme.

Dajana: Po shikoj në rrjete sociale si për shembull në Tik Tok vajza të cilat dredhin hashash domethënë promovojnë gjëra të këtij lloji dhe gjëra të cilat unë nuk i kam provuar kurrë dhe nuk ka shanse sepse nuk i kam bërë asnjëherë në jetën time.

Do preferoja dhe e ripërsëris se do jem gjithë kohës provokuese sesa vajzë dru, këtë e theksoj dhe e ritheksoj disa herë, sepse unë jam femër dhe do jem femër deri në fund të jetës time.

Por, nuk sëmurem dot sepse nuk e di pse njerëzit mendojnë se kam pirë e jam dehur (që unë nuk jam dehur kurrë në jetën time) ose kam provuar ndonjë substancë.

Në fakt unë jam helmuar nga krudot dhe nuk kisha provuar helmim më të keq se peshku dhe lashë amanete seriozisht e nëse nuk do më vinin doktorët të shtëpia nuk e di se çfarë do të bëja./m.j