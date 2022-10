Liz Truss, kryeministrja e Britanisë së Madhe dha dorëheqjen këtë të enjte, 45 ditë pasi mori në dorë frerët e pushtetit në vend. Para dhjetëra gazetarëve ajo tha se erdhi në detyrë në një kohë “paqëndrueshmërie të madhe ekonomike dhe ndërkombëtare”.

Ajo u shpreh se nuk mund ta dorëzojë mandatin me të cilin u zgjodh nga anëtarët e konservatorëve dhe për këtë arsye po jep dorëheqjen. Ata ranë dakord që brenda javës së ardhshme do të ketë zgjedhje për lidershipin, duke shtuar se ajo do të qëndrojë si kryeministre derisa të zgjidhet një pasardhës.

“Erdha në detyrë në një kohë të paqëndrueshme ekonomike dhe politike. U zgjodha nga konservatorët për ta ndryshuar këtë situatë. Duke parë situatën, unë nuk mund të përmbush mandatin me te cilin konservatorët më besuan. Do të qëndroj deri në detyre deri sa të zgjidhet një pasues tjetër”, tha ajo.

Pak ditë më parë Truss ka shkarkuar nga detyra ministrin e Financave, Kwasi Kwarteng. Veprimi erdhi si pjesë e një ndryshimi të mini-buxhetit të qeverisë të shpallur muajin e kaluar.

/s.f